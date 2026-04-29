フェラガモから2026年の母の日コレクションが登場。「TheThingsIHaveLearnedfromyou（あなたから学んだこと）」をテーマに、親子の絆と日常の中で受け継がれるエレガンスを表現しています。新作バッグ「HugSoftXS」を中心に、スカーフやシューズなど多彩なラインナップが揃い、2026年母の日シーズンに向けて特別なギフトとして注目を集めています♡ 親子の絆を映すコレクション 今回のコレク