Photo: ハル 家のハンガーは一種類で統一していた筆者。この先もう別のハンガーを買うことはないだろうと思っていましたが、あっさりと覆されました。「oneger（ワンガー）」（税込 3,300円／5本セット）は、ミニマムな見た目なのに、構造で解決してくれるハンガー。あるあるだった小さなストレスが、まるっと解消されました。スキマ構造が全部を楽にする