アニメ『ソードアート・オンライン』（SAO）の完全新作オリジナル劇場版が制作され、7月に新情報が解禁されることが発表された。【動画】『SAO』完全新作オリジナル劇場版制作新情報の告知映像完全新作オリジナル劇場版の制作は2022年に発表されており、今回は『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』（2017年2月18日に劇場公開）劇中内で描かれた「Yuna First Live」内のラストにて続報が7月に発表され