「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）6位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位Galaxy A25 5G