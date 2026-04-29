一世を風靡した人気占い師、細木数子氏とはどんな人物だったのか。ノンフィクションライターの溝口敦さんの書籍『喰うか喰われるか 私の山口組体験』（講談社）より、細木氏の知られざる一面を紹介する――。（第1回）■目障りな女がいるなぐらいの認識だった2006年3月、講談社の加藤晴之さんに会ったとき、彼から「細木数子について4回ぐらい連載できないか」といわれた。彼はこの年2月、「週刊現代」の編集長に就いたばかりだっ