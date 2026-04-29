うつぶせになって路上に倒れこむ警察官。その奥にもう1人、警察官が倒れています。近くに横たわっていたのは自転車。事故の現場です。29日午前11時45分ごろ、東京・板橋区の路上で車5台と自転車2台が絡む事故が発生。この事故で合わせて6人が病院に搬送され、そのうち自転車に乗っていた警察官2人が車にはねられ、重傷を負いました。事故現場に止まる黒い車は前の部分が大きく破損。対向車線側に止まるカーキ色の車はタイヤが大き