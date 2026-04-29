戸塚警察署（資料写真）２９日午後３時半ごろ、横浜市戸塚区戸塚町のスロット店の景品交換所で「おもちゃの拳銃を出して金を要求された」と交換所の男性店舗責任者から戸塚署に一般通報があった。現金を奪おうとした男１人が逃走し、署は強盗未遂事件として調べている。署によると、男は交換所内にいた男性店員（７３）に「金を出せ」と言ったところ「ない」と言われたため、カウンターの下にある引き出し内から、拳銃のような