3度目の住民投票を本当にやるのか？「大阪都構想」をめぐり、大阪維新の会の大阪市議団が市民を対象にした対話集会「タウンミーティング」を今月から来月にかけ実施している。市議のひとりがそこで驚きの説明を口にした。日本中学生新聞の川中だいじ記者のリポート――。豊中市長選も維新は1.5万票差の大敗…「大阪都構想」ガタガタの手詰まり感と消えゆく吉村代表の“神通力”◇◇◇「僕自身が政治家として挑戦す