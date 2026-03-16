◇オープン戦 阪神0―1広島（2026年3月15日 マツダ）

阪神・大山悠輔はいつものように全力で一塁へ駆け抜けていた。2回表先頭、三ゴロに凡退した際、やや前のめりになって駆けていた。

昔から彼は全力疾走を怠らない。この日は指名打者（DH）だったが、一塁守備に就く際もベンチから勢いよく走っている。矢野燿大（本紙評論家）が監督時代、当欄でその姿勢を書いて「ありがたい原稿だった」との言葉を頂戴したことがある。

大山は＜全力疾走は僕が一野球人として大事にしているポリシー＞と今年1月末に出した著書『常に前へ』（ベースボール・マガジン社）に記している。なぜ全力疾走するのか。もちろん、万が一の相手のミスの時に「走っておけば」と後悔したくないからだ。

金本知憲（本紙評論家）、福留孝介、鳥谷敬……と続く阪神の伝統だとも書いている。＜今度は僕たちが後輩たちに伝えていかねばならない年齢、立場に来ている＞と言葉ではなく姿勢で示しているのだという。

さらに、トレーニングになる効果もみており、＜絶対にいつか自分に返ってくる＞。だから＜チームのためにも自分のためにも、全力疾走を続けて損はない＞。

こうした大山の姿勢を知るにつけ、以前も紹介した大リーグ・ロイヤルズ一筋の大選手、ジョージ・ブレットを思う。1993年、40歳で現役を引退する前、記者から「最後の打席」について問われ「平凡なセカンドゴロを打ち、一塁で間一髪アウトになりたい」と答えた。「それが少年たちへのメッセージだからだ」。全力を尽くす尊さやあきらめない心を伝えたかったのだろう。

著書『強い打球と速いボール』（ベースボール・マガジン社）には＜平凡なゴロでも精一杯駆け抜ける反応や反射＞を養われるという。＜ベースボールの動きは、頭で考えながら行うものではない。反応や反射の組み合わせが勝利に貢献するプレーになる＞。

大リーグ通算3154安打、米野球殿堂入りのスター選手と大山の考えはほぼ一致している。

この日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で日本が敗れたベネズエラの選手たちは懸命に、そしてどこか爽快に駆け回っていた。全力疾走は勝利に貢献する力があるのだ。それは世界に通じている。 ＝敬称略＝ （編集委員）