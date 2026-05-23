「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）六甲おろしを熱唱するファンに、えもいわれぬ喜びを届けた。絶え間ない快音の“連続技”に、ベンチが沸く。阪神が森下翔太外野手（２５）、佐藤輝明内野手（２７）、大山悠輔内野手（３１）で６安打５打点。立石を加えた“ドラ１カルテット”で９安打６打点と末恐ろしい。新星のチャンスメークを先輩たちが得点につなげる、好循環が際立った。初回１死三塁で森下が中前に運んだ。「