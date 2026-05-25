黄金ルーキーにはプロ初アーチも飛び出した（C）産経新聞社阪神は週末の巨人3連戦をスイープ。今季最長の5連勝とし、再び首位に浮上した。打線で強く存在感を示したのは黄金ルーキー、立石正広の存在にもあった。【プロ野球解説】阪神立石大爆発︎巨人に3連勝『竹丸投げきれていない︎』DeNA入江初回40分&ビシエド引退！広島栗林離脱…ソフトバンク意地の3連勝”日本ハムは配球が違った？”オリックス山岡2軍