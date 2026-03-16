◆「恐怖」が「欲」に変わる魔法の形？ ベテランが教える、どん底で相場をひっくり返す“抱き線”の正体

投資歴70年 資産25億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産25億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

恐怖が欲に変わる瞬間…「抱き線」のドラマ

陰線を飲み込む大きな陽線

ローソク足は単体だけでなく、前後の「組み合わせ」を見ることで、より強力なメッセージを発信します。

シゲルさんが次に教えたのは、相場の流れがガラリと変わる「反転のサイン」でした。

➊陰線を飲み込む大きな陽線

シゲルさんは、ある2つのローソク足の並びを指さします。

「組み合わせもあるで。こういうやつや。さ、考えてみ」

「陰線が出てるけど……そのあとすぐに陽線が出てる。しかも陽線のほうが大きい……」

目を凝らして画面を確認しながら、僕は言葉をつなぐ。

「ってことは、一度は売られたけど、そのあと買おうとする動きのほうが強くなった……ってことですよね！」

顔を上げると、シゲルさんが満足げにうなずいていた。

「そういうこっちゃ、よう読めとる。これはな、相場が『売りから買いへ』と流れを変えたサインや。こういうパターンは“トレンドの転換点”─つまり、相場がひっくり返るところでよう出てくるねん」

この形は、一般的に「抱き線（つつみあし）」と呼ばれます。前の日の小さなローソク足（この場合は陰線）を、次の日の大きなローソク足（陽線）がすっぽりと包み込んでしまう形です。

❷株価チャートは「人間の感情」そのもの

前の日は弱気（陰線）だったのに、次の日はそれを帳消しにするほどの強気（大陽線）が現れた。これは、市場参加者の心理が「悲観（恐怖）」から「楽観（欲）」へ一気にオセロのようにひっくり返ったことを意味します。特に底値圏でこれが出ると、強力な買いシグナルとなります。

「へぇ……すごいな。こんなシンプルな形に、そこまで意味が込められてるなんて……。よくできてますね、ほんとに」

ローソク足が、ただの図形じゃなく、“市場の感情”を語っているように思えてくる。

「せやろ。人間の欲と恐怖が、こうして形になって出てくるんや。オモロいやろ？」

シゲルさんは目を細めて笑った。その顔には、相場と何十年も向き合ってきた者だけが持つ、深い慈しみのようなものがあった。

【投資家への学び】

シゲルさんの言葉通り、株価チャートは人間の「欲と恐怖」が形になったもの。「抱き線」を見つけたら、「市場の感情が変わった！」と意識してみてください。機械的に株価チャートを見るのではなく、その向こうにある投資家たちの熱気を感じ取ることこそが、相場で生き残るための秘訣ともいえます。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。