3種のモツ煮！ オモウマい店「全国4大都市ツアー オモウマランド」

記事ポイント 4都市で2026年4月3日から順次開催。入場無料で番組グルメは事前予約制です。高さ8m超の巨大ガチャや収録セットを展開。 4都市で2026年4月3日から順次開催。入場無料で番組グルメは事前予約制です。高さ8m超の巨大ガチャや収録セットを展開。

2026年4月3日から5月10日まで、「全国4大都市ツアー オモウマランド」が名古屋・東京・大阪・福岡で順次楽しめます。

番組放送5周年を記念したイベントで、人気店のグルメや番組の世界観を会場でまとめて味わえる内容です。

無料で入場できるため、番組ファンはもちろん、家族や友人と週末のおでかけ先を探している人にも使いやすいイベントです。

オモウマい店「全国4大都市ツアー オモウマランド」

開催期間：名古屋は2026年4月3日から4月5日、東京は2026年4月10日から4月12日、大阪は2026年4月24日から4月26日、福岡は2026年5月8日から5月10日です。開催時間：金曜16時から21時、土曜10時から21時、日曜10時から20時です。入場料：無料です。飲食・物販：有料で、売り切れ次第終了です。番組グルメ：完全事前予約制です。

「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」は、店主の強いおもてなし精神と個性豊かな料理で親しまれているグルメ番組です。

今回のイベントは、その世界観を会場で歩きながら楽しめる構成で、展示を見る時間と食べる時間をひとつの流れで満喫できます。

見るだけで終わらず、買う、挑戦する、味わうまでそろっているため、番組をテレビで見ていた人ほど現地での発見が増えそうです。

会場内の「オモウマ広場」では、高さ8mを超える「オモてなし巨大ガチャ」がモニュメント兼フォトスポットとして登場します。

写真を撮る楽しさに加えて、番組グッズを探す時間も重なるため、入場してすぐにイベントらしい高揚感を味わえます。

番組の空気を体感できる展示と体験

名古屋会場と東京会場では、「オモウマい店」の収録セットをリアルに再現した展示が用意されます。

普段は画面越しに見ている番組の雰囲気を近い距離で感じられるので、記念撮影を楽しみたい人にも向いています。

「オモウマ美術館」では、テレビでは伝えきれないグルメや店主から贈られた展示物まで見られます。

大阪と福岡では展示中心の内容となるため、食事以外の見どころをじっくり回りたい人にも立ち寄りやすい構成です。

15秒チャレンジで番組気分を味わえるステージ

チャレンジステージでは、「かんざし」のスピード鍋振りや「百姓うどん」の大声バトル、「マルトマ食堂」の盛り付け対決を15秒で体験できます。

実際の店主が来場する企画ではありませんが、番組で印象に残った名場面を来場者自身が身体を使って楽しめるのが魅力です。

会場ごとに変わる予約制グルメ

「オモウマ酒場」では、各会場にオモウマい店の取材店と地元人気店が集まり、お祭りの酒場気分で食事を楽しめます。

番組取材店の料理は完全事前予約制なので、目当ての一皿がある人は早めに販売情報を確認しておくと動きやすいです。

名古屋会場では、「味のイサム」の元祖ぶたから1,000円、「たこ焼 イヴちゃん」のナポリタン800円、「呑み処 酒場塾」の3種のモツ煮700円がそろいます。

金曜16時開始のため、仕事帰りに立ち寄って番組で見た名物を一度に味わいたい人にもぴったりです。

東京会場では、元祖ぶたから1,000円、やきそば600円、信貴特製水餃子600円、とちぎ和牛入りビーフシチュー1,000円、甘エビの唐揚げ700円が並びます。

4店の味を選べるため、食べたい料理のジャンルが分かれているグループでも予定を立てやすい会場です。

大阪会場では、元祖ぶたから1,000円、みそラーメン900円、香港焼き焼き小籠包900円、広東フカヒレ蒸し餃子1,000円が味わえます。

食べごたえのある麺や点心がそろうので、展示を回ったあとにしっかり食事をしたい人にうれしい内容です。

福岡会場では、元祖ぶたから1,000円、奇跡のエビ入りシューマイ600円、半々半々チャーハン600円が登場します。

1会場につき1人が購入できるのは1メニューのみ3枚までなので、誰と何を食べるかを先に決めておくと予約しやすくなります。

ドリンクと特別企画も見逃せないポイント

飲料販売ブースでは、レモンサワー300円、タコハイ300円、なっちゃん200円、伊右衛門200円、天然水200円を販売しています。

さらにオモウマグルメ購入者全員には、「タコハイ」または「レモンサワー」の半額券が配られるため、食事と一緒に会場の空気をより満喫できます。

4都市それぞれで開催日が分かれているので、旅行や週末のおでかけ予定に合わせて参加しやすいイベントです。

展示、体験、グルメ、グッズが一度に集まるため、番組ファンは滞在時間を長めに見ておくと回りやすくなります。

事前予約制のメニューは先着順で販売されるので、気になる料理がある場合は早めの確認が安心です。

「全国4大都市ツアー オモウマランド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場するのにチケットは必要ですか。

入場は無料です。

Q. 番組で紹介されたグルメは当日そのまま買えますか。

オモウマい店取材店の商品は完全事前予約制です。

Q. どの会場でも同じ展示が見られますか。

収録セットの再現は名古屋と東京のみで、大阪と福岡の美術館企画は展示のみです。

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