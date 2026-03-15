プロ野球・日本ハムは14日、ライル・リン選手の入団会見を行いました。

台湾出身のリン選手は、高校時代からアメリカに渡り、アメリカでプレー。マイナーリーグには2019年から出場し、通算成績は208試合の出場で打率.217となっています。国際大会にはチャイニーズ・タイペイの代表選手として出場。2024年のプレミア12では決勝で侍ジャパンと対戦し、戸郷翔征投手から先制弾を放ちました。さらに2026WBCにも出場しています。

日本ハムはこれまでも台湾出身選手を続々と獲得。チームの印象について聞かれると、そういった台湾選手が多く在籍してきたことに触れながら「強いチーム」、「チームの皆さん、監督、コーチ、スタッフの皆さん、選手の皆さんすごく優しいので、このチームに入れてすごくうれしい」と喜びを語りました。

リン選手は日本ハムの秋季キャンプにテスト生として参加。仲の良い選手について聞かれると、同じくキャッチャーである田宮裕涼選手と、進藤勇也選手の名をあげ、良くしてもらったことを明かします。本拠地であるエスコンフィールドHOKKAIDOについても「おそらく世界一じゃないかな」と口にしました。

自身の強みについては、バッティングとともに、ピッチャーとのコミュニケーション能力についても言及。WBCにも出場した台湾出身の日本ハム・古林睿煬投手との関係について聞かれると、「お互いの強みを引き出してチームに貢献していきたい」と“台湾バッテリー”の躍動に意気込みました。