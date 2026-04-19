2024年ドラ1…1年目は2軍戦の55試合で打率.327巨人・石塚裕惺内野手が19日、ジャイアンツタウンで行われたファーム・リーグ、楽天戦に「3番・遊撃」で先発出場。3回に逆転3ランを放った。本拠地も騒然とする完璧な一発だ。先発の戸郷翔征投手が2回に先制点を許すと、3回にはカーソン・マッカスカー外野手にソロを浴びた。その直後だった。四球と安打で無死一、二塁の好機を作り、石塚が打席へ。カウント2-1から松田啄磨投手が