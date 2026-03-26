26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演した野村弘樹氏と大矢明彦氏が、開幕二軍スタートとなった巨人・戸郷翔征について言及した。野村氏は「心配は心配です。去年も苦しみましたし、今年のオープン戦も良くない。開幕は外れたんですけど、彼が軸になってしっかり投げてほしい。希望と願いですね。やってほしいですよ、僕は」と話した。一方、大矢氏は「活躍していた選手を登録せずに、