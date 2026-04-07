かつて3年連続で12勝を挙げ、巨人のエースとして君臨した戸郷翔征が、出口の見えないトンネルをさまよっている。4月5日、ファーム交流戦の福岡ソフトバンク戦に先発するも、結果は5回10安打7失点。1軍復帰への足がかりにするはずのマウンドで文字通りの“フルボッコ”に遭う姿に、ファンからは悲鳴にも似た落胆の声が上がっている。【写真】元CA、現在はアーティスト…元巨人コーチ・桑田真澄氏の“美人妻”防御率は8.18まで低下