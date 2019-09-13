◇女子ゴルフ 台湾ホンハイ・レディース第3日（2026年3月14日 台湾・オリエント・クラブ（パー72））

台湾ツアーと共催の新規大会は第3ラウンドが14日に行われ、7位から出た菅楓華（20＝ニトリ）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーで単独首位に浮上した。2位に3打差をつけて昨年9月以来のツアー2勝目に王手をかけた。トップで出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は77と崩れ、通算2オーバーの4位に後退した。

菅が6バーディーを量産した。終盤に2ボギーもアイアンショットとパットがさえて「コースマネジメントも良く、ピンチもしのげて回りやすかった」と笑った。前日76と崩れたのを反省し、長いホールの攻め方を変更。強風に苦労する選手が多い中、迷わずに振り抜き、低い球でピンを狙うシンプルさが光った。

パー5のホールで3つのバーディーを奪取。1番はグリーン近くまで運んで1メートルを沈めた。5番は60ヤード、10番は84ヤード手前に刻み、得意のショートアイアンで寄せた。前日は「（ラウンドに）7時間弱もかかり集中力が切れやすかった。それもいい経験」と成長株は話した。

前週の開幕戦は6位。昨年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子でツアー初勝利を挙げ、本格参戦3年目の今季は年間3勝を目標に掲げる。最終日も「難しいので一つ一つクリアしていく」。バーディー先行で逃げ切り優勝を思い描く。