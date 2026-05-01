中京テレビの阿部芳美アナウンサー（31）が1日、自身のインスタグラムで、第1子男児のお宮参りのショットを公開した。「お宮参り…毎日すくすく育つ息子。少し前になりますがご縁のあった神社で無事に1ヶ月を迎えたことの報告と健やかな成長を祈願してきました」とつづり、阿部アナが息子を抱き、夫でサッカーJ3讃岐のMF森勇人が愛おしげに見つめるショットを投稿。「家族初めての行事それはそれはバタバタでしたが（笑）無