フジテレビ内田嶺衣奈アナウンサー（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。今週から復職したことを報告した。【写真】育休からの復職を報告したフジ内田嶺衣奈アナ投稿で「お久しぶりです 今週から復職いたしました！」と報告。「私は切迫早産で少し早めにお休みに入らせてもらった事もあり、およそ1年半ぶりとなる出社でした」「浦島太郎で不安でいっぱいで、出社前日は震えが…」「新入社員の時のような緊張感で会社に