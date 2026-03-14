¡ÚWBC¡Û¥½¥È¤¬¥Ø¥Ã¥¹¥é¤«¤é¡È¿À¤Î¼ê¡É¤ÇÄÉ²ÃÅÀÃ¥¼è ¥²¥ì¥í¤ËÂ³¤¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¼çË¤¤¬¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ì¡¼
¡¡¡þÂè6²óWBC ½à¡¹·è¾¡¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡½´Ú¹ñ¡Ê2026Ç¯3·î14Æü¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥É¥ß¥Ë¥«ÂÇÀþ¤¬2²ó¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥²¥ì¡¼¥í¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É1»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢6ÈÖ¡¦¥«¥ß¥Í¥í¤¬º¸ÍãÀþ¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥²¥ì¡¼¥í¤ÏÌÂ¤ï¤ºËÜÎÝ¤ËÆÍÆþ¡£´Ú¹ñ¤âÁÇÁá¤¤Ãæ·Ñ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á÷µå¤¬¤ä¤ä»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÂ¦¤Ë°ï¤ì¤Æ¡¢¥²¥ì¡¼¥í¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸«»ö¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å111¥¥í¤Îµð´Á¡¦¥²¥ì¡¼¥í¤¬¸«¤»¤¿º²¤Î¥Ø¥Ã¥¹¥é¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î4ÈÖ¤ÏÍº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢3²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¥²¥ì¥í¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥½¥È¤â°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤Ø·ãÁö¡£¥²¥ì¥í¤ËÂ³¤¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´º¹Ô¤·¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿º¸¼ê¤«¤é½Ö»þ¤ËÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤ò¤«¤ï¤·¤Æ±¦¼ê¤ÇËÜÎÝ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£´Ú¹ñ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤âÈ½Äê¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¡È¿À¤Î¼ê¡É¤Ç4ÅÀÌÜ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡