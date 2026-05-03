ユーチューバー・ヒカル（34）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースした新商品「ONI BURGER」を巡り、ネット民が騒いだおかげで“ボロもうけ”していると告白した。ヒカルは「新しい商品を発売します。その名も『ONI BURGER』です」といい「朝飯を食べてるとき、ふと思い付いてしまって。ハンバーガーと鬼をくっつけたら、凄いアイデアになるんじゃないかなって」と、ヒカキンの麦茶「ONICHA」のネーミン