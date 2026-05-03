「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）七回裏、阪神の攻撃中に降雨コールドとなり、阪神が２連勝。今季最多の貯金９とした。阪神は四回１死一塁から佐藤輝が右中間を破る先制の適時三塁打を放った。六回には巨人のバッテリーミスで２点を追加した。プロ初の中４日での先発となった才木は、今季初めてコンビを組んだ梅野ともに躍動した。初回は２奪三振。二回はピンチを招いたが３つのアウトを全て三振で奪