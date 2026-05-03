3日午後3時ごろ、長崎県内で停電が発生し、長崎や佐世保、五島各市などで一時約26万7千戸が停電した。九州電力などによると、全て復旧した。JR九州によると、長崎駅も一時停電した。新幹線や在来線の運行に影響はなかったという。