「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）結果的に２点差で終わった一戦に阪神・森下翔太外野手、大山悠輔内野手の献身は欠かせなかった。開幕前、藤川監督がキーマンに指名した３、４、５番で９安打５得点。「当然のように見ています」と、全幅の信頼を置く主軸が勝利を運んだ。今季最多タイ１６安打の猛攻。大山が総意を語った。「チーム一丸の勝利？そうです。その通りです。昨日負けて、今日勝てて。明日勝って勝ち越して