◆ファーム交流戦オリックス０−０ロッテ（３日・杉本商事ＢＳ）＝８回表無死、暗黒コールド＝ファーム・リーグのオリックス−ロッテ戦が異例の形でゲームセットを迎えた。８回表無死、雨模様の杉本商事バファローズスタジアム舞洲で、審判員から宣告されたのは「暗黒によるコールドゲーム」。照明設備のない球場で、天候不良に視界不良が重なり、０−０のまま暗黒コールドで引き分けとなった。状況を見た松本大輝審判員は、