日本テレビ系「金曜ロードショー」公式X（旧ツイッター）が3日に更新。映画「耳をすませば」でヒロイン・月島雫の声優を務めた本名陽子（47）に関する誤情報を投稿した件について謝罪した。同アカウントでは1日に「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」といった内容をポスト。この投稿を受けて、本名は「えっと…すみま