ゴールデンウィーク明けは気温が30℃に迫る所があるでしょう。また気圧の変化も大きくなる日がありそうです。急な暑さと急な気圧の変化で体調を崩さないようにご注意ください。今日は北日本と東日本で平年を上回る陽気今日3日(日:憲法記念日)は、前線や低気圧の影響で西日本を中心に雨が降り、気温の上がりが鈍くなりました。20℃に届かない所もあり、昼間でも上着が必要なほどでした。東日本や北日本は雲が多めながらも日差しの出