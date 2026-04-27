大沼義孝さんは大谷の6号ボールをキャッチ失敗「いやぁ取り逃がしました」【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地のカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合ぶりの6号ソロを放った。移籍後最長のブランク弾。惜しくもキャッチミスしたのがソニー株式会社に勤務する大沼義孝さんだ。大谷の放物線は大沼さんの座る左翼最前列へ。「子ども