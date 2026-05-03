MLB公式スペイン語版「彼を止めることはできない！」ホワイトソックス・村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦で今季13号を放った。本塁打数メジャー単独トップに浮上すると、スペイン語版のMLB公式インスタグラムは“謎の画像”を投稿。海外ファンから「なんなんだこの写真は」と驚きが上がった。3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の好機で右腕マルケスの甘いナックルカーブを捉えた。打った瞬間に確信