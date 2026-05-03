「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）頼りになる“おじさん”が節目の数字に到達した。九回、４点を返され、なおも無死の状況で登板した阪神のラファエル・ドリス投手が１回無失点。３８歳のベテランはＮＰＢ史上最年長で１００セーブに到達した。「まだ自分でも実感がない数字。家に帰っても、まだ『本当に１００セーブしたのかな』っていう気持ちになると思う。それくらい今は興奮しています」ドリスの出番がやってき