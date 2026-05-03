長い写真判定の末に決着した天皇賞・春（５月３日、京都・芝３２００メートル）がＳＮＳで反響を呼んでいる。１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が勝利したものの、Ｘ（旧ツイッター）の「写真判定」がトレンド上位に入るなど、大接戦となった長丁場のレースがファンを沸かせている。直線で早めに抜け出したクロワデュノールが押し切るかに見えたが、１５頭立ての最後方を追走した