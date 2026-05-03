東京・福生市で少年らをハンマーで襲った疑いで逮捕された男が、警視庁の取り調べを拒否していることが捜査関係者への取材でわかりました。高林輝行容疑者（44）は4月29日、福生市の路上で少年をハンマーで襲い、一時、自宅に立てこもり、警察官に農薬のようなものをふきかけた後逃走し、約56時間後に千葉県内で身柄を確保されました。捜査関係者によりますと、自宅から押収された凶器とみられるハンマーは、約30cmの大きさで、血