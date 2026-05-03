井上vs中谷の「THE DAY」ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世界が注目した伝説の1日。“プロ野球関係者”も試合を彩り、「可愛いよ」「堂々としていた」と野球ファンも沸き立っていた。5万5000席のチケットが完売した日本人2人による「THE DAY」は12ラウンドの死闘となった。この試合でラウンドガ