◇ボクシング 世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦 王者・井上尚弥-挑戦者・中谷潤人(2日、東京ドーム)試合から一夜明けた3日、中谷潤人選手に判定勝利を飾った井上尚弥選手が、会見を行いました。まず井上選手は、緊迫した試合中、互いに笑顔を見せあった理由について聞かれると「中谷選手の技術や気迫を感じながら戦っていて、オフェンスにディフェンスにお互いが打っても当たらない空間を楽しんでいたと思うの