３日午後１時４５分頃、福島県会津若松市の猪苗代湖で、「水上バイクが転覆している」と近くにいた人から１１０番があった。会津若松署や消防によると、水上バイクに乗っていた２０歳代と１０歳代の男性２人が心肺停止の状態で市内の病院に搬送された。１台の水上バイクに３人が乗っていたとみられ、もう１人の１０歳代男性は、近くにいた人に助けられて無事だった。県警は現場の状況から水上バイクの単独事故とみて調べて