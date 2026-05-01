「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１日、神宮球場）ＤｅＮＡは１１点ビハインドの八回２死一、三塁、内野手の柴田竜拓がマウンドに上がった。４番手・マルセリーノが、岩田に適時打を浴びてこの日チームとして２０安打目、１６点目を喫すると、相川監督はマウンドへ。投手・柴田への交代告げた。これにはスタンドは大歓声も含め騒然。柴田は１２１キロの直球などでカウント３−２まで追い込み、宮本を左飛に抑えると、左翼席のベイ