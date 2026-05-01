◆パ・リーグソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手は「７番・一塁」で出場したが、４打数無安打に終わった。これで３０打席連続無安打となり、自己ワーストを更新。試合後、小久保裕紀監督は主砲の復調を信じるように言葉を発した。この日もノーヒットに終わったが６回２死二塁の４球目、左翼方向に引っ張ったファウルなど悪くない当たりはあった。指揮官は「練習は悪くないの