YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「京王線高架化 下高井戸→桜上水→上北沢→→芦花公園駅 高架化工事の様子 2026/3｜過去の進捗・風景の変化」と題した動画を公開した。動画では、京王線の連続立体交差事業について、2026年3月時点の最新状況をレポート。今回は中編として、明大前駅の先から千歳烏山駅の手前までの全区間・全踏切の様子を、車窓からは見えない箇所を中心に紹介している。



動画は、明大前1号踏切から始まる。この付近では道路の付け替え工事が進行中である。また、かつてこのエリアに存在した銭湯「松原湯」が老朽化により解体され、その跡地が高架化用地や道路、マンションになっている様子も過去の映像と比較しながら伝えられた。



明大前2号踏切から3号踏切にかけての区間では、高架橋の建設が着実に進んでいる。高架橋の間も今年度中に構築が行われる予定である。線路沿いには、狭い道路があるが用地確保が完了した部分から順次整備がされていき、将来的には車の通行も可能になる。



下高井戸駅は、既存の線路の真上に駅を建設する「直上方式」で高架化されるため、用地確保は比較的少ない。動画では施工手順図を用いて、橋上駅舎の撤去後、地上に仮駅舎を設置し、現在の駅を取り囲むように高架の駅を建設していく流れが解説された。また、その「直上方式」の第一歩となる鉄骨架設の様子も同チャンネルの別の動画で取り上げている。下高井戸駅前市場も老朽化により解体されたが、現在と過去の様子を比較しながら紹介されている。



桜上水駅と芦花公園駅では、地下通路の整備が進められている。桜上水駅では、工事期間中に南口方面から北口方面に繋がる地下通路を再整備しており、その出入口付近の様子が紹介された。芦花公園駅でも、2010年に橋上駅舎化した後、高架化の支障となるため一度撤去し、地下通路を整備し直すという大規模な工事が行われている。



今回の動画では明大前～千歳烏山駅間が紹介されたが、次回は後編として千歳烏山～仙川駅間の様子が届けられる予定だ。高架化事業全体の詳細については、同チャンネルの別動画で解説されている。