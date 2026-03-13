この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【新NISA】日経225に360万円年初一括投資したのは間違いだったのか？」を公開した。新NISAにおける一括投資の是非について、独自の視点と過去のデータをもとに、長期保有の重要性を提言している。



動画冒頭で高須氏は、今年1月に新NISAを活用し、日経225に360万円を年初一括投資したことを報告。「ネット上では年初一括は正しいのか、1年に分けて分割した方がいいのか議論になっている」と、投資家たちの間で渦巻く葛藤に触れた。高須氏は、株価の下落局面があっても現時点では利益が出ているとし、過去の統計を引き合いに出し「だいたい70%ぐらいの確率で年初一括が勝つんですよ」と指摘。余剰資金がある場合は、分割よりも一括投資が有利であるとの見解を示した。



さらに高須氏は、相場の急激な上昇を逃さないためには「市場にいることが大事」だと力説する。NISA本来の目的に立ち返り、何十年という単位で運用する長期的スパンで見れば、一時的な暴落も「誤差になるんですよ」と語り、目先の値動きに一喜一憂すべきではないと主張した。



中盤から後半にかけては、国際情勢や政治が市場に与える影響について独自のシナリオを展開。トランプ大統領の動向や中東における地政学リスク、さらには国内の政局やインフレの加速といった要素に言及した。その上で、一時的に株価が下落するリスクを認めつつも、資本主義の構造上「基本、株っていうのは右肩上がりになるわけですよ」と断言。いかなる暴落が起きようとも、狼狽売りをせずに長期保有を続けることが、結果的に勝利をつかむ鍵になると語った。



最後に高須氏は、自然災害や予期せぬリスクによって株価が暴落する可能性もゼロではないと前置きしつつ、投資は自己責任であると強調。いかなる状況下でもブレない「長期思考」を持つことが、資産形成において最も重要であると余韻を残した。