¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËºÇÂç»îÎý¡ªàÊì¤ÎÆ´¤ìá¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤È·ãÆÍ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌ´¤òÌ¼¤Î»ä¤¬¤«¤Ê¤¨¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿©¤¤¤À¡ª¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Î£±£µ¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¡Ê£²£²Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë¤Ç¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¿À¼èÇ¦¡õËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡õ°æ¾åµ®»Ò¡õ¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Î¼ã¼ê¡¦¶ÇÀé²Ú¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê»îÎý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¶»Ãæ¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë¶ËÈë¤ÇÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿à²¸¿Íá¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¤«¤é¡¢ÆñÂê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿Æü¡£¹ü¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Õ¤¿¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ë³Ð¸ç¤ÇÄ©¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ÏËÙÅÄ¤µ¤ó¡¢¿À¼è¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼ËÄï¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤Ç¡¢¤Ç¤âÀï¤¤¤Ç¤ÏÀ¸°Õµ¤¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤ò²ó¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÂÐÀï¤¹¤ë¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¤¬Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤ÏÀÎ¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤ÈÀï¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÀÎ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌ´¤òÌ¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¥º¥ó¥Ð¡Ê¥À¥ó¥¹·Ï¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ë¤ÎÍ½Äê¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤éÌó£²¤«·îÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¼çÌò¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶ÇÀé²Ú¤â¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤â¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤â»ä¤¬ÅÝ¤·¤¿¤¤¡£Ã¯¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±£°£°ÅÀËþÅÀ¡£¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤Ð¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¾å¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÄÙ¤»¤ë¤È¤³¤í¤ÏÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¡¢¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌ´¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ë¶Ç¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÍúÎò¤â¶Ú¥È¥ì¤À¤È¤«¡¢Èþ½÷¤Î¥Ê¥¤¥È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¶ÇÀé²Ú¤À¤é¤±¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ëÂç·¿¿·¿Í¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¶ÇÀé²Ú¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿À¼è¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤à¤ï¤±¤À¤·¡¢»ä¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ£±£²¡¦£·¥¥íÁýÎÌ¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¿¿²Á¤ò¸«¤»¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£