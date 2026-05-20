疲れが増える原因と、疲労を回復するための食べ方のコツについて紹介します。教えてくれたのは、東京女子医科大学の市原淳弘先生。市原先生によると、疲労回復にもっとも効果的なのは「栄養バランスのよい食事をとること」なのだそう。疲れのタイプ別の食べ方のルールや、甘いもののNGな食べ方についても伺いました。※ この記事は『心と体の累積疲労にさよなら！ 疲れとり大図鑑』（世界文化社刊）より一部抜粋、再構成の上作成し