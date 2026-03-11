◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ＷＢＣ１次ラウンドＢ組でまさかの“ジャイアント・キリング”が起きた。イタリアが米国との「全勝対決」で快勝。３連勝で２大会連続の準々決勝進出に王手をかけた。１１日（日本時間１２日）には現在２勝１敗のメキシコと１次ラウンド最終戦に臨み、勝てば４連勝で文句なしの８強。負けた場合は米国を含めて３チームが同勝敗で並ぶ。

ＷＢＣの規定では３チーム以上が同勝敗の場合、当該チーム間の対戦成績で決まるが、それでも同じ場合は失点率、防御率、打率、抽選の順に決定する。メキシコがイタリアに勝った場合、米国を含めて当該チーム間はそれぞれが１勝１敗。そのため、まずは失点率が優先されるが、イタリアはこの日の米国から８得点したことが有利に働くかもしれない。

米国先発は昨季メッツでメジャーデビューし、８試合で５勝１敗、防御率２・０６をマークした有望株の右腕マクリーン。イタリアは初回に３者連続三振を喫したが、０―０の２回。２死から６番ティール（ホワイトソックス）が左翼席へ先制ソロ。なおも２死一塁から８番アントナチが右中間の米国ブルペンに追加点となる２ランを打ち込んだ。メジャー経験のない２３歳はホワイトソックス傘下マイナー所属。侍ジャパンの村上宗隆内野手（２６）の同僚２人がジャッジ（ヤンキース）らを擁する史上最強の米国代表を相手に一発攻勢を見せた。

イタリアは４回にも７番カグリオンが２ランで５点リード。６回には先制弾を放ったティールが二塁打を打った際、一塁を回ったところで負傷交代となったが、この回は米国のミスにもつけ込んで犠飛や暴投などで３点を追加。８―０と最大８点リードをつけた。

投げては先発右腕のロレンゼン（ロッキーズ）が５回途中２安打無失点と快投。その後リリーフ陣が３発を浴びるなど米国の猛追を許したが、リードを守り抜いた。９回はクローアームストロング（カブス）の２打席連発となるソロで２点差まで迫られたが、最後は米国主将のジャッジを空振り三振で試合終了となった。

ベンチ内にはイタリア名物「エスプレッソコーヒー」のマシンを設置している。アメリカのようにスター選手をそろえているわけではないが、メジャー通算７０本塁打のパスクアンティノ（ロイヤルズ）ら実力者も在籍。金星の勢いそのままに、メキシコ戦でも勝利を狙う。