アメリカの財務省は、ホルムズ海峡を通過する船舶に対し、イランに「通航料」を払った場合、制裁の対象となる可能性があると警告しました。アメリカの財務省は1日、“イランがホルムズ海峡を通過する船舶に対して「通航料」を要求していると認識している”としたうえで、「通航料の支払いはアメリカの制裁の対象となる可能性がある」と警告しました。デジタル資産や相殺取引、イラン赤新月社などの慈善団体への寄付などの形式で通