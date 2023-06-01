政府が今年の夏に電気・ガス料金の補助を再開する方向で検討に入ったことがわかりました。中東情勢の悪化などで光熱費の値上がりが懸念される中、7月から9月までの使用分を対象とする方向です。予算規模は5000億円に及ぶ可能性もあります。財源について政府関係者は、予備費での対応を軸としつつも「必要であれば補正予算の編成も排除しない」との考えを示しています。