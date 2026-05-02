敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップとなる13号3ランを放った。3試合ぶりの一発に、地元シカゴの実況席も熱狂した。豪快にかっ飛ばした。3-0の2回2死一、三塁の場面、7球目を捉えた打球は右中間スタンドへ一直線。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）の一撃で敵地