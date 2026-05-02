岩手県大槌町は2日、大規模な山林火災が延焼の恐れがなくなったとして同日午後1時に鎮圧したと発表した。4月22日の出火から11日目。焼損面積は1633ヘクタールに上る。総務省消防庁によると、2025年の同県大船渡市の山林火災（約3370ヘクタール延焼）に次ぎ、平成以降で国内2番目の規模。住宅を含む8棟が焼けた。27日以降に連日雨が降り、町は住宅への被害の恐れがなくなったとして、30日までに全域で避難指示を解除。消防は熱