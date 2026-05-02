お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（３３）が１日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に生出演。第２子女児の誕生を報告した。せいやは相方・粗品とのトーク中、突然「娘も生まれましたからね」とサラリと報告。粗品は「えぇぇ！？いやいやいや、サラっと言うたけど。おめでとう」と驚きながらも祝福した。２０２３年にも、第１子が誕生したことを同ラジオで報告していたせいやは「２人目なんでね