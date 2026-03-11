今年の1月、人気YouTuberグループ「コムドット」のひゅうが（27）と、タレントの村重杏奈（27）の交際が報じられた。ひゅうがの元恋人で、村重と友人関係にあったYouTuberの中町綾との間には、交際をきっかけに亀裂も生じたという。“モテ漢”ひゅうがの恋の交際の様子や元恋人の中町が放った一言、事務所の回答などを掲載した「週刊文春」の記事を全文公開する。

1月19日午後8時。閑静な住宅街にある高級マンションのエントランスにぴたりと横付けするタクシーが1台あった。キャップを深く被り、マフラーで顔を覆った女性が乗り込むと、人気YouTuber「コムドット」のメンバーひゅうが（27）も急ぎ足でタクシーに滑り込む。降車した先でひゅうがはその女性の肩を抱き、顔を近づけ……。

コムドットはチャンネル登録者数420万人を超える5人組YouTuber。全員が西東京市の同じ中学出身の幼馴染で、2018年に結成。「地元ノリを全国へ」をスローガンに掲げて活動している。



コムドット（公式SNSより）

「活動初期から地元・西東京市にゆかりのある企画やメンバーの仲の良さが伝わる動画をほぼ毎日投稿。2021年に人気が爆発し、チャンネル登録者数が急増しました。同年12月に発売した写真集『TRACE』では累計発行部数33万部を突破。男性写真集の歴代売上で1位となる大ヒットを記録した」（芸能記者）

2022年には地上波でのCMや、冠番組『コムドットって何？』（フジテレビ系）がレギュラー放送されるなど、YouTubeの枠を越え、活動の幅を広げている。

「コムドットがプロデュースを務める大型イベント『Creator Dream Fes ~produced by Com.~ 』を2023年から2年連続東京ドームで開催。毎回チケットは全席完売します。2024年には楽曲『拝啓、俺たちへ』でメジャーデビューも果たしました。若者から圧倒的な支持を受け、人気は右肩上がりで、今年7月には3度目の東京ドーム公演が控えています」（同前）

まさに「地元ノリを全国へ」を体現したコムドット。動画内で中心となって話題を展開し人情味あふれるヤンキーキャラで女性だけでなく、男性からの人気も高い。そんな“モテ漢”たちの筆頭格が、ひゅうがだ。

YouTuber・中町綾との交際報道も

「イカツイ容姿だが、身近にいる人を大事にする優しい一面があり、理想の男性像としてひゅうが推しの女性が多い。その姿は男性ファンの心も掴んでいて、ひゅうが個人で発売しているエッセイ『漢道』や、写真集『雅』は、女性ファンだけでなく、男性ファンにも売れている」（同前）

そんなひゅうがのプライベートが初めて伝えられたのは、2022年1月1日。「サンスポ」が元旦スクープとして、ひゅうがとYouTuberの中町綾（25）が2021年10月頃から交際をスタートさせたと報じたのだ。

「中町は実兄の中町JPとのYouTubeチャンネル『中町兄妹』と、個人チャンネルの『中町綾チャンネル』の2つを運営し、どちらも登録者数150万人を超えています。本人たちから交際について言及はありませんでしたが、人気YouTuber同士のカップル誕生にSNSを中心に話題となりました」（スポーツ紙記者）

ひゅうがと中町はその後も円満に交際を続け、2023年に入ってから同棲を始めたことを文春オンライン（23年4月25日）が報じている。しかし――。

「23年10月に中町が『彼氏と別れました』という旨の動画を投稿。これはひゅうがのことで、実際に2人は同年8月末には破局していたそうです。約2年の交際に終止符が打たれましたが、別れた後も友人として仲良くしていました」（ひゅうがの知人）

ひゅうがと中町は、複数の共通の知人やコムドットのメンバー、兄の中町JPらから「2人はやっぱりヨリを戻した方がいいんじゃない？」と勧められていたといい、交際に向けて親交を深めていた。そんな矢先、ひゅうがが新たな恋の相手に選んだのは、冒頭の中町とは別の女性だったのだ。

当代きっての人気YouTuberを射止めた君の名は？

「タレントの村重杏奈（27）です。2人は23年10月4日放送回の『コムドットって何？』で共演し、プライベートでも会うようになった。25年1月に交際をスタートさせ、1年記念日を迎えたばかりです」（同前）

2011年、12歳で「アクターズスクール広島」に入り、同年HKT48に加入した村重。2014年にはNMB48も兼任してアイドルとして活動していた。15年にはNMB48を、21年にはHKT48を卒業し、現在は、目上のタレントにも物怖じしないストレートなコメントが好評でバラエティ番組に引っ張りだこだ。

「明るくテンションの高いキャラでお茶の間から人気で、業界からも『どの番組でも使いやすい』と評判が良い。“バラエティ女王”と言っていいほど出演数が多い中で、モデルや女優業にも注力しており、活動の幅を広げています」（テレビ局関係者）

村重と中町は友人関係だったが、ひゅうがとの交際をきっかけに亀裂が生じたという。ひゅうがの知人が続ける。

「中町はひゅうがとヨリを戻すつもりだったので、2人の交際を知って一時『村重ありえない！』と険悪な仲になった。わだかまりは未だなくなってないと聞いています。その反面、村重とひゅうがは周囲に交際を隠す様子もなく、とてもラブラブです」

ひゅうがは村重の自宅に足繫く通い、半同棲状態だという。そんな2人の仲睦まじい様子を取材班は何度も目撃している。

焼肉 & お好み焼きデートをキャッチ

ある日は、村重の妹でタレントの村重エリカを交えた3人は近所の焼肉屋へ。帰宅時に2人きりになるとひゅうがは村重の腰に手を回しグッと距離を縮めた。

「ひゅうがも村重もお互いの親族や友人に『付き合っている人』と紹介済み。2人は会話の中で結婚についてよく話すそうですよ。周囲にも『2人にとっての将来についてちゃんと考えてる』と打ち明けている」（同前）

次の日の夜。繰り広げられたのが冒頭の場面だ。タクシーに乗車した2人が行き着いたのは、近所にあるお好み焼き店だった。

「村重はひゅうがに向けて口をとがらせ…」

「店内では、ひゅうがが村重にヘラをひっくり返す特訓をしていました。ひゅうがは村重がお好み焼きをひっくり返す姿をスマホでパシャリ。退店してからもスマホのカメラで互いを撮り合いっこしていていました」（居合わせた客）

お互いの服にニオイがついていないかの確認が始まると、次第に顔を寄せ合う。村重はひゅうがに向けて口をとがらせる。ひゅうがはそれを見て、笑いながら村重の頬を触る。駅前で繰り広げられた円満なカップルのやりとりだ。その後、世田谷区にある沖縄料理店を訪れた後、再び、2人は同じマンションへ帰っていった。

「コムドットは都内に土地と建物あわせて5億円を超える事務所を建てています。3階に住居スペースが設けられており、村重が地方や海外で長く家を空ける時、ひゅうがはそこで生活しています」（同前）

2人の交際や半同棲について真相を確かめるべく、コムドットが所属し、リーダーのやまとが社長を務める「株式会社BRDOCK」に質問状を送付したところ、期日までに回答はなかった。

一方、村重の所属事務所にも質問状を送付したところ「プライベートに関しては本人にお任せしております」と回答した。

“稀代のモテ漢”と“バラエティ女王”の熱愛道。雅な展開を見せてほしい。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）