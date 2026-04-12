ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にてお笑いコンビ・NON STYLE井上裕介が自身の最高月収を明かす場面があった。【映像】“最高月収”を明かす瞬間（5時間46分頃）番組内の企画でバスケットボールを楽しんでいた井上の元へ、突如として「子ども記者」たちが突撃。現場では急きょ緊急記者会見が開かれることとなった。井上は「かわいいなあ。もっと前おいで」と優しく語り